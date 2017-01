Захвативший заложников в США мужчина задержан

«Подозреваемый вооруженный мужчина взят под стражу. Жизнь восьми заложников вне опасности», — говорится в записи.

Ранее представитель местной полиции Тина Ричардсон сообщила, что неизвестный проник в помещение кредитного учреждения еще до момента его открытия для клиентов, когда там находились лишь служащие.

К месту происшествия были стянуты спецподразделений полиции.

Twitter

#BREAKING: Armed male suspect taken into custody in hostage situation at Tuscaloosa credit union; 8 hostages are safe pic.twitter.com/QsnC1j8ekp— WBRC FOX6 News (@WBRCnews) January 10, 2017