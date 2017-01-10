В России обанкротилась крупнейшая водочная компания

Алкогольный холдинг бизнесмена Рустама Тарико Roust Corporation обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о защите от кредиторов в соответствии со статьей 11 Кодекса законов о банкротстве США, пишет Republic.

Как говорится в карточке Roust Corp. на сайте Bloomberg и в данных PacerMonitor, соответствующее заявление было подано 30 декабря 2016 года.

Как уточняется в публикации Law360 от 3 января 2017 года,

холдинг в рамках дела намерен реструктуризировать задолженность на сумму $1,14 млрд.

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По словам главы Roust Гранда Винтертона, трудности с выплатой долга образовались в том числе из-за спада продаж в России, Польше, Казахстане и Украине, а также сложностей с финансированием в банках РФ и запретом на поставки продукции в Украину (из-за этого бизнес холдинга в этой стране сократился на 90%).

Винтертон отметил, что в ходе переговоров с кредиторами Roust удалось договориться о реструктуризации 90% займов и около двух третей конвертируемых облигаций. Руководитель Roust указал, что «позитивное развитие корпорации было омрачено макроэкономическими факторами».

Roust Corporation, по собственным данным, является вторым по величине производителем водки в мире и крупнейшим дистрибьютором алкоголя в Центральной и Восточной Европе. В числе алкогольных брендов холдинга, среди прочих, – Зеленая марка, Парламент, Журавли и Zubrowka.