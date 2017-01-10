Названы причины ЧП с самолетом «Аэрофлота»

 

Фото: AFP/LETA

Названы причины инцидента с самолетом «Аэрофлота» Airbus A321, произошедшего в ночь на 4 января в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Следователи рассматривают три основные версии аварийной посадки воздушного судна.

Причиной выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы могли стать ошибка экипажа, нарушение со стороны принимающих служб аэропорта или технический сбой в работе лайнера.

Эти версии озвучил руководитель калининградского следственного отдела северо-западного Следственного управления на транспорте Следственного комитета России Александр Перепелицын.

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Однако, по его словам, в настоящее время отдать приоритет какой-то одной из них невозможно. "Еще не готовы все данные следственных действий.

Но версия о том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта была не готова к приему судна, пока подтверждения не находит.

Об остальном можно будет более точно говорить после проведения дальнейших следственных мероприятий", – заявил Перепелицын в эфире калининградского телеканала "Каскад".

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Результаты расследования обещают огласить через два месяца. Со своей стороны проверку проводит и транспортная прокуратура. Выяснилось, что в «Храброво» ненадлежащим образом было организовано взаимодействие между авиакомпаниями и администрацией аэропорта, сообщил помощник калининградского транспортного прокурора Дмитрий Эглит.

Напомним, ЧП с самолетом «Аэрофлота» в калининградском аэропорту произошло в ночь на 4 января. Airbus A321, совершавший рейс по маршруту Москва – Калининград, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку.

При выходе на грунт у лайнера подломилась передняя стойка, в результате чего он приземлился на брюхо. На борту находились 174 человека, в том числе семь членов экипажа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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