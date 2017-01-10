В ЕС призвали Трампа не заключать сделку с Путиным

 

Фото: AP/Scanpix

Группа европейских политиков обратились к избранному президенту США Дональду Трампа с призывом не заключать «сделку» с российским президентом Владимиром Путиным.

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Соответствующее обращение опубликовано в Washington Post.

В письме подчеркивается, что Путин - не союзник США и является ненадежным международным партнером.

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Также отмечается, что «сделка» США с Путиным сделает войну более вероятной, а не принесет мир, так как президент России воспримет уступки, как проявление слабости.

Они также отметили, что усилия России по дестабилизации Украины и аннексии Крыма угрожают миру, стабильности и безопасности того, что американцы и европейцы создали вместе после победы в Холодной войне.

Политики заявили, что свернуть санккции против России или принять разделение Украины будет большой ошибкой.

Среди подписавших письмо бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший маршал Сейма Польши Ярослав Сикорский, Тоомас Хендрик Ильвес, Януш Онышкевич, Карел Шварценберг, Вайра Вике-Фрейберга, Александр Вондра и другие политические деятели.

«Путин не ищет возможности сделать Америку снова великой. А мы, как ваши союзники - ищем», - утверждает группа политиков в письме.

Напомним, у Трампа допускают отмену санкций против России, введеных из-за кибератаках во время президентских выборов в США.

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