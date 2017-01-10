Керри считает успешными отношения с Россией при Обаме

Администрации президента США Барака Обамы удалось достичь прогресса по ряду вопросов в отношениях с Москвой, заявил госсекретарь США Джон Керри.

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«Даже если мы наблюдаем напряженность в отношениях с Россией, мы были в состоянии сотрудничать с ней по вывозу химоружия из Сирии, созданию крупнейшего в мире морского заповедника, Парижскому климатическому соглашению», — заявил Керри, выступая в Институте мира в Вашингтоне. Его слова приводит агентство Sputnik.

«Нам действительно удалось найти путь к достижению прогресса даже с Россией», — добавил глава Госдепартамента.

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Ранее в Кремле выразили сожаление, что второй срок президентства Обамы стал периодом беспрецедентной и затянувшей деградации отношений с Вашингтоном.

В 2014 году отношения между Россией и США обострились на фоне украинского кризиса. Обама констатировал «огромное количество санкций» против Москвы и ухудшение двусторонних отношений. О том, что российско-американские отношения находятся на самом низком уровне, заявлял и президент России Владимир Путин.

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