Разведка США рассказала о сборе доказательств причастности России к кибератакам

Выводы спецслужб США о якобы имевшей место причастности России к кибератакам во время президентской кампании были основаны на сведениях, полученных от их источников, а также на сборе технических данных и информации с открытым исходным кодом. Об этом, как сообщает Reuters, заявил во вторник, 10 января, на слушаниях в Сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.
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Большая часть доклада о вмешательстве России в выборы США, как отметил глава ведомства, засекречена в связи с необходимостью защиты источников информации и методов сбора данных.
9 января официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что отсутствие доказательств в представленном общественности докладе разведывательного сообщества США о якобы вмешательстве России в процесс выборов объясняется спецификой работы спецслужб.
По его словам,
доказательства нельзя обнародовать в силу необходимости охранять источники и методы работы спецслужб.
Раскрывать такую информацию было бы «безответственно», подчеркнул он.
6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В Москве подобные обвинения последовательно отрицали.Еще по этой теме