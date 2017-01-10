ЕС пообещал Киеву еще 100 миллионов евро

ЕС готов выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности.

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Об этом, как сообщает пресс-служба украинского премьер-министра, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович.

«Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг», - сказно в сообщении.

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