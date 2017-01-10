ЕС пообещал Киеву еще 100 миллионов евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

ЕС готов выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности.

Еще по этой теме

Об этом, как сообщает пресс-служба украинского премьер-министра, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович.

«Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг», - сказно в сообщении.

Реклама
Еще по этой теме
Украина может получить третий транш МВФ в ноябре

Украина может получить третий транш МВФ в ноябре

МВФ отложил очередной транш Украине

МВФ отложил очередной транш Украине

Порошенко и Байден договорились по третьему траншу в миллиард долларов

Порошенко и Байден договорились по третьему траншу в миллиард долларов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 82000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности Showbiz

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену Showbiz

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену

Военные Чили выложили на Youtube секретное видео полета НЛО Hi-Tech

Военные Чили выложили на Youtube секретное видео полета НЛО

Цвет глаз и отношения: подходите ли вы друг другу? Wo&Men

Цвет глаз и отношения: подходите ли вы друг другу?

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке Hi-Tech

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке

Украина

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 