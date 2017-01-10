Родственники Пан Ги Муна обвиняются во взяточничестве

Пан Ги Мун
 

Пан Ги Мун. Фото: REUTERS/Scanpix

Власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

Обвинительное заключение было подано в суд Манхеттена. Согласно документам суда, племянник экс-генсека Пан Чу Хен и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.

По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму $800 млн.

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Как отмечает Reuters, племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd. Другие подробности дела не сообщаются.


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