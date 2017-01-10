Минск объяснил порядок пропуска нежелательных в России иностранцев

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: TASS/Scanpix

Нежелательные иностранцы не попадут в Россию несмотря на то, что Минск отменил визы для краткосрочных поездок граждан 80 стран. Об этом заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, сообщает ТАСС.

«С прошлого года действует общее соглашение о взаимном признании решений об отказе иностранцам во въезде в страну, в соответствии с которым лица, которым запрещен въезд в Россию, не могут попасть в Белоруссию без решения компетентного органа нашей республики», — сказал Бегун.

По его словам, в настоящее время разрабатывается комплекс организационно-практических мероприятий по контролю за режимом пребывания иностранных граждан на территории Союзного государства России и Белоруссии.

Реклама

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что безвизовый режим для граждан 80 государств, введенный Белоруссией, не изменит ситуации на российской границе. Говоря о том, было ли это решение согласовано с Москвой, Песков заявил, что никаких сомнений в этом быть не должно, «поскольку наши службы находятся в постоянной и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства».

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом режиме для путешественников из 80 государств,

включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию. Туристы смогут находиться на территории Белоруссии не более пяти суток без оформления разрешения на въезд при пересечении государственной границы в аэропорту Минска.

Союзное государство — надгосударственная организация Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством. Договор о его создании был подписан в 1997 году.

Еще по этой теме
Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Olaine, 25000 EUR
Часть дома
Часть дома, Ķekavas pag., 135000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену Showbiz

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке Hi-Tech

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке

СМИ: Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка Showbiz

СМИ: Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка

13 секретов супермоделей, которые пригодятся каждой девушке Wo&Men

13 секретов супермоделей, которые пригодятся каждой девушке

Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi Hi-Tech

Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 