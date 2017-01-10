Минск объяснил порядок пропуска нежелательных в России иностранцев

Нежелательные иностранцы не попадут в Россию несмотря на то, что Минск отменил визы для краткосрочных поездок граждан 80 стран. Об этом заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, сообщает ТАСС.

«С прошлого года действует общее соглашение о взаимном признании решений об отказе иностранцам во въезде в страну, в соответствии с которым лица, которым запрещен въезд в Россию, не могут попасть в Белоруссию без решения компетентного органа нашей республики», — сказал Бегун.

По его словам, в настоящее время разрабатывается комплекс организационно-практических мероприятий по контролю за режимом пребывания иностранных граждан на территории Союзного государства России и Белоруссии.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что безвизовый режим для граждан 80 государств, введенный Белоруссией, не изменит ситуации на российской границе. Говоря о том, было ли это решение согласовано с Москвой, Песков заявил, что никаких сомнений в этом быть не должно, «поскольку наши службы находятся в постоянной и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства».

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом режиме для путешественников из 80 государств,

включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию. Туристы смогут находиться на территории Белоруссии не более пяти суток без оформления разрешения на въезд при пересечении государственной границы в аэропорту Минска.

Союзное государство — надгосударственная организация Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством. Договор о его создании был подписан в 1997 году.

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