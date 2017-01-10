Трамп призвал отменить реформу здравоохранения, начатую Обамой

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник призвал республиканцев быстрее продвигаться с процессом немедленной отмены и замены реформы здравоохранения в стране, пишет газета New York Times.

«Нам нужно заняться делом. (Реформа здравоохранения — ред.) Obamacare была катастрофой», — приводит издание слова Трампа.

Как пишет издание, Трамп потребовал провести голосование по отмене реформы «возможно, в какое-то время на следующей неделе», а также заявил, что «замена (реформы — ред.) будет проведена очень быстро или единовременно».

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По словам избранного президента США, причины для задержки в отмене реформы нет. Он добавил, что не примет задержку в более чем несколько недель на замену реформы. «Долго для меня значит несколько недель. Не будет так, что будет отмена (реформы — ред.), а затем через два года последует другой план», — заявил Трамп.

Ранее избранный вице-президент Майк Пенс сообщил, что первым действием избранного президента США Дональда Трампа в Белом доме станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку.

В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией в лице демократов.

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