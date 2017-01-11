В Сенате США представили закон о новых санкциях

Джон Маккейн
 

Джон Маккейн. Фото: REUTERS/Scanpix

Группа американских сенаторов, включая демократа Бена Кардина, республиканца Джона Маккейна и демократа Роберта Менендеса, во вторник внесла на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за кибератак.

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«Мы хотим объявить сегодня, что вносим соответствующий законопроект, который предусматривает дополнительные санкции в отношении РФ», - сказал сенатор Кардин во вторник журналистам.

"Нас атаковала Россия", - заявил Кардин.

- Доклад разведки от 6 января ясно говорит о том, что атакой руководил президент Путин, и что она нацеливалась на подрыв доверия к нашей избирательной системе".

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«Когда нашу нацию атаковали в Перл-Харборе, когда ее атаковали 11 сентября, мы предпринимали шаги в отношении тех, кто нас атаковал, - сказал Кардин. - Мы не можем вести дела как будто ничего не произошло. Мы должны предпринять шаги с тем, чтобы было ясно, что такого рода действия будут иметь последствия, и наш законопроект делает это».

Кардин добавил, что санкции коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга. «Санкции будут применяться в энергетическом секторе, а также будут направлены на тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов», - сказал он.

Помимо этого, пояснил сенатор, санкции будут введены в отношении конкретных людей, которым, в частности, будет запрещен въезд в США,

а также им будет запрещено использовать банковскую систему страны.

Причины нового законопроекта - не только кибератаки, но и действия России на Украине, в Грузии, а также нарушение прав человека, сообщил Кардин. «Этот законопроект идет дальше, он предусматривает расширение санкций против России за ее деятельность на Украине и нарушение Минских соглашений, оккупацию Крыма вмешательство в Восточную Украину, а также оккупацию в Грузии», - сказал он.

Кроме того, сенатор заявил, что США откажут в использовании американской банковской системы и в получении виз тем, кто в ответе за нарушения прав человека на территориях, контролируемых в настоящее время Россией.

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