МИД РФ: У Обамы девять дней, чтобы разрушить мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала деятельность администрации уходщего президента США Барака Обамы в последние дни ее работы.

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Захарова подчеркнула, что Вашингтон в последние дни правления Обамы совершает «бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики».

«Бог сотворил мир за семь дней. У Администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить», − написала спикер российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее, в ответ на санкции США против России, Захарова назвала команду Обамы «группой озлобленных неудачников».

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