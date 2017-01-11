Глава МИД Польши намеревался встретиться с коллегой из несуществующей страны

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
 

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Фото: REUTERS/Scanpix

Главу министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского высмеяли в интернете из-за слов о намерении встретиться с коллегой из страны, которой не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр, который совершает рабочую поездку в США, где проводит встречи для продвижения кандидатуры его страны в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. «У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз», — прокомментировал Ващиковский в интервью польскому телеканалу Polsat.

После этого заявления Ващиковского в Twitter появился хэштег #SanEscobar, а также аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором в течение нескольких часов были размещены публикации об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.

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Twitter

Бывший польский министр национальной обороны и вице-премьер Томаш Семоняк написал в своем микроблоге в Twitter, что,

общаясь с представителями несуществующих стран, Ващиковский «вредит Польше гораздо меньше обычного».

После волны критики и насмешек в польском МИД объяснили высказывание Ващиковского. «Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда, добавив, что общение состоялось в октябре 2016 года на саммите ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в Доминикане.

При этом стоит отметить, что «Сан-Эскобар», скорее, созвучно не с названием государства в Карибском бассейне, а с именем колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, прославившегося жестокими расправами.

Голосование за новых непостоянных членов Совбеза ООН намечено на июнь.

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