Глава МИД Польши намеревался встретиться с коллегой из несуществующей страны

Главу министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского высмеяли в интернете из-за слов о намерении встретиться с коллегой из страны, которой не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр, который совершает рабочую поездку в США, где проводит встречи для продвижения кандидатуры его страны в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. «У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз», — прокомментировал Ващиковский в интервью польскому телеканалу Polsat.

После этого заявления Ващиковского в Twitter появился хэштег #SanEscobar, а также аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором в течение нескольких часов были размещены публикации об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.

Реклама

Twitter

La bandera de la libertad, la bandera del progreso, la bandera del pueblo.



La bandera de la República Popular Democrática de #SanEscobar! pic.twitter.com/rkK07GByl6— San Escobar (@rpdsanescobar) 11 января 2017 г.

Бывший польский министр национальной обороны и вице-премьер Томаш Семоняк написал в своем микроблоге в Twitter, что,

общаясь с представителями несуществующих стран, Ващиковский «вредит Польше гораздо меньше обычного».

После волны критики и насмешек в польском МИД объяснили высказывание Ващиковского. «Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда, добавив, что общение состоялось в октябре 2016 года на саммите ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в Доминикане.

При этом стоит отметить, что «Сан-Эскобар», скорее, созвучно не с названием государства в Карибском бассейне, а с именем колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, прославившегося жестокими расправами.

Голосование за новых непостоянных членов Совбеза ООН намечено на июнь.

Еще по этой теме