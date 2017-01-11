Песков открестился от звания главы «группы по черному пиару»

Дмитрий Песков
 

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Сообщения о наличии в Кремле «группы по черному пиару», работавшей с целью опорочить кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, являются уткой. Такое заявление в среду, 11 января, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, конечно», — отметил Песков на вопрос о том, существует ли такая группа и возглавляет ли он ее.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России занимается выстраиванием отношений зарубежными партнерами «в интересах России, российского народа и в интересах глобального мира, стабильности и безопасности».

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«Кремль не занимается сбором компромата», — сказал Песков.

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