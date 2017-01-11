Норвегия первой в мире начала переход на цифровое радиовещание

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

11 января в Норвегии началось запланированное ранее отключение аналоговых ретрансляторов – скандинавская страна первой в мире начала переход на цифровое радиовещание, передает «Интерфакс».

Сообщается, что отключение началось в регионе Нурланн в 13:11 по московскому времени. Согласно плану, все общенорвежские радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу 2017 года, а местным станциям отводится пять лет, чтобы перейти на цифровой формат вещания.

Как поясняет TJ, Норвегия переходит на цифровой формат аудио-вещания DAB, который основан на принципах обычного радиовещания и также транслируется через сеть наземных передатчиков. Однако, в отличие от аналогового FM- или AM-вещания, цифровой сигнал кодируется при передаче, а приемники декодируют входящий сигнал в звук.

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Формат DAB одновременно имеет ряд преимуществ и недостатков перед аналоговым форматом вещания.

К его преимуществам относится автоматическая настройка на «пакет» доступных радиостанций и создание их списка для слушателя.

Помимо этого, DAB позволяет передавать в реальном времени текст, картинки и информацию о ситуации на дорогах, а слабые радиопомехи никак не влияют на качество звука.

В то же время более сильные помехи могут привести к полному отключению вещания, а старые FM/AM-приемники несовместимы с DAB и не смогут принимать новый цифровой сигнал. Также к недостаткам этого формата можно отнести задержку в вещании в 3-4 секунды, связанную с декодированием сигнала.

Стоит отметить, что

инициатива норвежских властей по переходу на цифровое вещание ранее подвергалась критике со стороны владельцев автомобилей,

которые оборудованы устаревшими радиоприемниками – автомобилисты жаловались на высокую стоимость современных приемников. Похожие проблемы при переходе на формат DAB могут возникнуть и у пожилых радиослушателей.

Против перехода на DAB высказалось и 65% участников опроса, проведенного на сайте газеты Dagbladet летом прошлого года, а еще 19% респондентов придерживаются нейтральной позиции. Всего в опросе приняло участие около тысячи человек.

Основным аргументом в пользу перехода на новый формат является экономия средств.

Согласно данным норвежского Министерства культуры, переход к полному цифровому вещанию позволит сэкономить около 25 миллионов долларов.

По словам главы ведомства Турильд Видвей, новый формат вещания также улучшит качество звука и повысит разнообразие контента.

Планы по переходу на цифровой формат радиовещания существуют и в других странах. Так, Швейцария и Дания планируют отключить аналоговое FM-вещание с 2020 года, а Великобритания рассматривает возможность перехода на «цифру» после достижения 50%-ного порога прослушивания цифрового радио. Этот порог может быть преодолен уже в конце текущего года.

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