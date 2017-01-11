Рейтинг Трампа упал до минимального после выборов значения

Рейтинг избранного президента США Дональда Трампа значительно снизился после прошедших в ноябре 2016 года выборов главы государства. Об этом сообщает в среду, 11 декабря, The Independent со ссылкой на опрос, проведенный центром изучения общественного мнения при Квиннипэкском университете.

Как отмечается, сейчас действия Трампа одобряют 37 процентов населения. Это существенное падение по сравнению с 44 процентами в конце ноября. Большинство американцев (51 процент) недовольны избранным президентом.

Все более пессимистично оценивают республиканца и за рубежом. Если в ноябре 59 процентов считали, что положение США при Трампе улучшится, то теперь это число составляет 52 процента.

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В то же время 34 процента опрошенных (по сравнению с 41) полагают, что он будет лучшим президентом, чем Барак Обама.

Аналогичное падение наблюдается в оценке влияния политика на национальную экономику, его персональной честности и возможности объединить американское общество.

Издание связывает это с опасениями избирателей относительно темперамента и политического курса Трампа. При этом отмечается, что пока его рейтинг выше, чем был непосредственно перед выборами — тогда он составлял 34 процента.

Трамп был избран президентом США по итогам состоявшихся 8 ноября выборов. Республиканец из-за особенностей американской избирательной системы смог заручиться большинством голосов выборщиков, несмотря на то, что по общему количеству голосов он уступил своей сопернице — кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Новый глава государства вступит в должность после инаугурации 20 января.

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