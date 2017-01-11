Три сотни американских военнослужащих прибыли в Польшу

В рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе группа из 300 американских военнослужащих прибыла в Польшу. Об этом сообщает агентство EFE.

В настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США.

Ранее вылетевший из Германии самолет с военнослужащими на борту также приземлился в польском городе Познань.

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14 января в Польше пройдет несколько торжественных церемоний по случаю прибытия военнослужащих из США. Кроме того, в течение января в Польшу продолжат прибывать подкрепления НАТО. Эти войска проведут серию учений, после чего они будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии, добавляет СМИ.

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