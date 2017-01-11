Западный военный округ РФ в 2017 году получит много нового оружия

В 2017 году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) РФ поступит более 1,5 тыс. образцов новейшего вооружения и военной техники (ВВТ), сообщает Минобороны РФ.

«Объединение ВВС и ПВО пополнится самолётами фронтовой и вертолётами армейской авиации, среди которых истребители Су-35 и Су-30СМ, истребители - бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27. Зенитно-ракетные подразделения продолжат перевооружение на системы С-400 «Триумф», а войсковое ПВО - на «Бук-М3» (разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей«)», - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в «Интерфакс-АВН» в среду.

Мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения будут усилены модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г».

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Также продолжится перевооружение подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и соединений специального назначения.

«Первые поставки современных образцов ВВТ планируются уже в конце текущего месяца», - говорится в пресс-релизе Минобороны России.

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