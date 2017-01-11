20 человек застряли на американских горках в США

 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На протяжении двух часов 20 человек не могли выбраться из вагончиков американских горок, пока к ним не добрались спасатели.

Это произошло в среду в парке развлечений города Голд-Кост, штат Квинсленд. В результате инцидента никто не пострадал.

Большинство посетителей удалось освободить без труда и спустить на землю, однако четверых пришлось эвакуировать с помощью специального оборудования.

Управляющие парка выясняют обстоятельства случившегося.

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Грэг Янг, уравляющий парка:«Это была типичная мера безопасности. Нет пострадавших и жертв. Наша команда отлично подготовлена для проведения таких операций согласно протоколу».

Похожий инцидент произошел на американских горках в соседнем парке аттракционов в октрябре прошлого года. Тогда в результате аварии погибли четыре человека.

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