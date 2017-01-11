Трамп: Россия никогда не оказывала на меня давления

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российское руководство никогда не пыталось оказать на него давление.

«Россия никогда не пыталась давить на меня. Я не имею ни малейшего отношения к России — у меня нет с ней никаких сделок, никаких займов, ничего!» — написал политик в своем Twitter.

Также миллиардер подчеркнул, что выиграл выборы честно, а оппоненты пытаются умалить его победу с помощью ложных новостей. Ранее Трамп также эмоционально отреагировал на сообщения о якобы собранном Россией компромате на него.

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«Ложные новости — тотальная политическая охота на ведьм», — написал он в Twitter. Как сообщалось, переданные Трампу документы о «вмешательстве» России в американские выборы президента содержат информацию о якобы наличии у Москвы компромата на него.

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