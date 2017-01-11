Трамп сравнил фальшивку американской разведки с деятельностью нацистов

Избранный президент США Дональд Трамп сравнил распространение фальшивок от имени американской разведки с событиями, происходившими в нацистской Германии. Соответствующую запись он разместил в своем микроблоге.

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«Разведслужбам не следует ни в коем случае допускать, чтобы подобные фальшивые новости «утекали» в массы. Последняя была направлена против меня. Разве мы живем в нацистской Германии?» — написал Трамп.

По всей видимости, таким образом Трамп прокомментировал сообщение телеканала CNN о секретном докладе, касающемся якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы в США. В нем якобы утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца Трампа и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что

ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году.

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В основу доклада, по данным CNN, легли отчеты бывшего британского агента. Его позднее опубликовал американский ресурс BuzzFeed. Однако позднее стало известно, что эти материалы — не более чем троллинг одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил его автор «доклада».

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