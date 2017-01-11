Сицилию парализовали снегопад и аномально морозная погода

В результате арктического циклона, который обрушился на Европу в минувшие дни, Италия оказалась укрыта глубокими сугробами.

В среду солдаты расчищали улицы сицилийской деревни, которая была несколько дней парализована из-за снегопада. По всей стране перекрыты многие автострады, с большими опозданиями ходят поезда. Жертвами стихии стали восемь человек.

В сицилийском городке Троина температура в зимние месяцы редко опускается ниже нуля. В минувшие дни столбики термометров показывают минус три градуса. Местные жители жалуются на беспомощность в таких условиях.

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«Это настоящее бедствие. Снегоуборочная машина проехала по главной улице города всего один раз, но ведь снегопад продолжается. Мне 80 лет и я вынужден лопатой откапывать свою входную дверь, иначе я останусь без еды», - рассказывает местный житель Бенедетто Скинотта.

По данным властей, работы по очистке дорог продолжатся в последующие два дня. Прогнозы синоптиков неутешительны, холодная погода и периодические снегопады сохранятся в Италии и других странах Европы до конца января.