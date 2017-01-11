Великобритания может ввести пошлины на гастарбайтеров из ЕС

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Великобритания после выхода страны из ЕС может потребовать у работодателей платить за каждого квалифицированного гастарбайтера из ЕС пошлину в размере 1000 фунтов ежегодно, заявило правительство.

Такая пошлина «предложена и может быть применена», заявил министр иммиграции Роберт Гудвил.

Великобритания уже установила такую пошлину для гастарбайтеров из стран, не входящих в ЕС, и эти правила вступят в силу в апреле.

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В настоящее время граждане ЕС имеют право жить и работать в Великобритании. Предполагается, что эта свобода перемещения перестанет действовать после выхода страны из ЕС. Возможно, будет принята программа, которая позволит принимать сельскохозяйственных рабочих для сезонных работ.

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