Трамп о хакерских атаках: Это была Россия

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/ScanPix

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Россия ответственна за кибератаки во время предвыборной кампании в Штатах. Об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке.

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«Я думаю, что это была Россия», – сказал Трамп.

Он также добавил, что Россия – не единственная страна, которая осуществляет хакерские атаки на США, и обвинил демократов в том, что те оказались неспособны обеспечить достаточный уровень кибербезопасности.

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По мнению Трампа, США и России нужно дать шанс на улучшение отношений.

«Если Путину нравится Трамп, то это я считаю активом, а не пассивом.

Потому что у нас с Россией ужасные отношения. Нам нужно дать шанс», – сказал избранный американский президент.

Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность сформирует специальную команду для противостояния хакерским атакам.

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