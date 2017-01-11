Все поезда в Нидерландах перевели на ветроэнергию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

С 2017 года все поезда в Нидерландах переведены на потребление энергии, вырабатываемой на ветровых станциях. Об этом в среду, 11 января, сообщил нидерландский железнодорожный концерн NS, назвав полный переход на возобновляемые источники энергии беспрецедентным успехом.

Переходу железнодорожного сообщения на энергию ветра предшествовало соглашение между концерном NS и энергетической корпорацией Eneco. Подписанный в 2015 году договор предполагал перевод всего парка поездов страны на ветровую энергию к началу 2018 года.

«Нам удалось достичь цели годом ранее»,

– констатировал пресс-секретарь NS Тон Боон.

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Энергии, которую вырабатывает одна ветроэлектрическая станция в час, достаточно для того, чтобы поезд прошел расстояние 200 км, говорится в совместном заявлении NS и Eneco. Теперь компании стремятся к тому, чтобы до 2020 года на треть снизить потребление энергии на каждом пассажирокилометре.

Ранее в Шотландии впервые с помощью ветряной энергии произвели больше электричества, чем необходимо стране.


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