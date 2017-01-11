Кандидат в госсекретари США уточнил условие признания Крыма российским

Рекс Тиллерсон
 

Рекс Тиллерсон. Фото: BEN STANSALL / AFP

Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон, проходящий процедуру утверждения Сенатом, назвал условие признания Крыма российским. По его словам, администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с РФ только при выработке устраивающего Украину соглашения. Прямая трансляция слушаний ведется на сайте NPR.

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«Единственным способом является выработка соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ. В противном случае мы никогда не признаем воссоединение Крыма с Россией», — сказал Тиллерсон.

Он также заявил, что готов поддержать предоставление Киеву летального оружия.

«Я надеюсь, что перемирие сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев»,

— уточнил он. При этом Тиллерсон добавил, что данный вопрос должен обсуждаться Белым домом и Госдепартаментом.

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11 января Тиллерсон, выступая на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам, пообещал не признавать Крым российским. По его мнению, Россия не имеет прав на спорный полуостров. «Они захватили территорию, которая им не принадлежала», — ответил кандидат в госсекретари. Он также добавил, что в 2014 году выступил бы за сильный ответ Москве.

Ранее в среду газета The Washington Post сообщила, что Тиллерсон намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Вместе с тем он выразил готовность выступить за сотрудничество с Москвой в тех сферах, где это необходимо, в частности в борьбе с терроризмом, но только в том случае, если это не угрожает США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, допустил, что Тиллерсон в случае утверждения в должности, будет проводить жесткую политику. При этом он подчеркнул, что

в Кремле высоко ценят профессиональные качества политика и его «последовательную, конструктивную твердость в отстаивании своих интересов».

Рекс Тиллерсон, награжденный российским орденом Дружбы, известен активной работой с компанией «Роснефть» — по некоторым данным, его прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным способствовали заключению договоров о реализации ряда крупных проектов (в частности, бурения на российском арктическом шельфе). Ранее Тиллерсон не считал санкции против Москвы эффективным инструментом и выступал за снижение роли ограничительных мер.

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