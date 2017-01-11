В Испании мужчина открыл стрельбу в супермаркете

В испанском городе Оренсе мужчина открыл в среду стрельбу в одном из супермаркетов, сообщает Efe.

Нападавший был вооружен ружьем и сделал около шести выстрелов перед тем, как его задержали правоохранители. Некоторые свидетели утверждают, что мужчина выкрикивал: «Аллах акбар».

Пока 35-летний задержанный отказывается разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы его поступка также неизвестны.

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В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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