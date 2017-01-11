В Испании мужчина открыл стрельбу в супермаркете

В испанском городе Оренсе мужчина открыл в среду стрельбу в одном из супермаркетов, сообщает Efe.
- Власти сообщили о 37 пострадавших после стрельбы в аэропорту во Флориде 7 января 2017 г.
- Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде 6 января 2017 г.
Нападавший был вооружен ружьем и сделал около шести выстрелов перед тем, как его задержали правоохранители. Некоторые свидетели утверждают, что мужчина выкрикивал: «Аллах акбар».
Пока 35-летний задержанный отказывается разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы его поступка также неизвестны.
В результате инцидента жертв и пострадавших нет.Еще по этой теме