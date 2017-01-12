В Сербии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Неподалеку от города Нови-Сад в Сербии столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали 22 человека.

Пассажирский поезд на скорости 15 км/час протаранил задний вагон товарного состава. Сам машинист при столкновении не пострадал, тяжелые ранения получили четыре человека, еще 18 отделались незначительными травмами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Все пострадавшие были доставлены к ближайшему отделению скорой помощи на поезде, так как место, где произошел инцидент, оказалось недоступным для эвакуации.

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