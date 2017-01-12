Италия допустила воcстановление G8 с участием России

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано
 

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Фото: REUTERS/Scanpix

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил о возможности восстановления G8 с участием России. Об этом сообщает ANSA.

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«Нужно рассматривать возможность возвращения России в G8, но не знаю, возможно ли оно к маю», — заявил глава МИД Италии.

В тоже время, Альфано уточнил, что сейчас говорить о восстановлении России в группе преждевременно, так как необходимо оценить ход выполнения минских соглашений.

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C 1 января 2017 года председательство в G7 перешло к Италии.

31 августа прошлого года глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за возвращение России в состав G8.

«Несмотря на то что конфликты в Сирии и на Украине продолжаются, мы не заинтересованы в том, чтобы исключить Россию из нашего клуба,

в который входят крупнейшие экономики мира», — сказал тогда министр.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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