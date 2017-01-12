Сенат США проголосовал за отмену программы Obamacare

Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения действующего президента Барака Обамы, известной как Obamacare.

Как сообщают американские СМИ, голоса в сенате разделились почти поровну: 51 сенатор проголосовал за отмену программы, 48 – против.

После этого голосования комитеты получат инструкции по составлению закона об отмене Obamacare, отмечает агентство.

Реклама

Напомним, Obamacare – одно из главных достижений президента Обамы, который вскоре покинет свой пост. В самих США эта реформа получила противоречивые оценки. Примерно половина американцев считают, что ее нужно отменить. Однако десятки миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой программе.

Напомним, отмена Obamacare станет первым шагом Дональда Трампа на посту президента США. Также сообщалось, что Трамп может отменить до 70% указов Обамы.

Еще по этой теме