Милиционера-маньяка, признавшегося в 80 убийствах, снова проверят на вменяемость

Бывший сотрудник милиции Ангарска Михаил Попков, получивший пожизненный срок за убийство 22 женщин, направлен на повторную судебно-психиатрическую экспертизу. По уточненным данным, он признался в 59 новых убийствах — ранее сообщалось о 60-ти.

«В настоящее время Попков проходит судебно-психиатрическую экспертизу в условиях стационара в Иркутске. После ее завершения ему будет передано на ознакомление обвинительное заключение по всем 59 эпизодам, совершенным с 1992 по 2010 годы, по которым он дал признательные показания, и дело будет направлено в Иркутский областной суд для вынесения приговора», — сообщил следователь по особо важным делам СУ СКР по региону Евгений Карчевский, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее Попкову был поставлен диагноз «гомицидомания», или страсть к убийству, который не является симптомом психического расстройства,

поэтому он вряд ли будет признан невменяемым.

Реклама

Следователь подтвердил, что в настоящее время маньяку предъявлено обвинение в 47 убийствах женщин, еще по 12-ти следственные действия продолжаются, но близки к завершению. По всем он написал явки с повинной.

«Среди преступлений, в которых он признался, были и так называемые «глухари», и неизвестные нам факты, которые находили свое подтверждения в виде найденных в указанных им местах останков жертв. Свои преступления Попков запоминал покадрово, и все это буквально посекундно описывал в явках и давая показания. При этом каких-либо эмоций он не демонстрировал», — отметил Карчевский.

Говоря о личности преступника, следователь назвал его очень скрытным человеком с психологией охотника. «Есть люди-охотники, это про него. Только он охотился на людей. Сам про себя Попков говорил, что днем он один человек, а ночью — совсем другой. И все свои преступления он совершал поздно вечером и ночью», — сказал Карчевский. При этом, как сообщалось, коллеги, соседи и родственники считали его совершенно нормальным и даже доброжелательным человеком, хорошим работником и семьянином.



Карчевский также отметил большую физическую силу маньяка, который в молодости занимался биатлоном, а сейчас подтягивается на турнике 50 раз. Именно это позволило ему буквально голыми руками, с помощью хранящихся в машине инструментов, топора, удавки, камней и палок убивать женщин, причем есть несколько двойных убийств.





«Спусковым крючком» для Попкова, по словам следователя, стала некая личная психотравма, после которой он начал убивать.

Какое именно это было событие, Карчевский не сказал.



Число убийств пошло на спад после проверки машины маньяка сотрудниками ДПС. «Попков рассказал, что в 2000 или 2001 году его остановил патруль ДПС и произвел детальный осмотр его автомобиля. Поскольку машина у него была достаточно редкой модификации — в Ангарске была всего одна такая — он испугался, что его смогут опознать, стал более осторожным и практически перестал убивать», — сообщил следователь.

«Возможно, он войдет в современную историю как самый жестокий и кровожадный маньяк России, но с точки зрения следствия это самый обычный преступник», — подчеркнул Карчевский.

По его словам,

уголовное дело Попкова насчитывает более 300 томов, поэтому на ознакомление с обвинительным заключением у него может уйти несколько месяцев.

«Человек в день может прочитать 2-3 тома, не более», — уточнил следователь.

Напомним, что 14 января 2015 года его признали виновным в убийстве 22 женщин и нанесении еще двум жертвам тяжких травм и присудили пожизненное заключение. Однако в колонию особого режима его пока не отправили, поскольку он продолжает признаваться в убийствах других женщин.

Ночью он подсаживал случайных жертв в машину и предлагал подвезти до дома, а затем насиловал и убивал. Сначала сотрудник милиции Ангарска пытался представить себя «санитаром общества», однако потом отказался от этой роли — многие его жертвы вовсе не были похожи на проституток.

Еще по этой теме