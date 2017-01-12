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14 тонн марихуаны пошли в костер в боливийском департаменте Кочабамба. Специальные подразделения полиции, собрали растения, из которых производят наркотики, с полей общей площадью до двух гектаров и сожгли.

Рассказывает руководитель операции Сантьяго Дельгадильо: «Впервые мы нашли такие огромные поля марихуаны в этом регионе. Раньше попадались более мелкие. Понадобиться до шести месяцев, чтобы полностью все тут уничтожить, по скольку могут пойти дожди, и растения снова пробьются».

В прошлом году Специальному подразделению по борьбе с наркотрафиком впервые за 13 лет его существования удалось уменьшить количество запрещенных веществ в Боливии, которая в силу своего расположения в центральной части Латинской Америки является транзитным пунктом для транспортировки наркотиков в регионе. Президент Боливии Эво Моралес, бывший руководитель профсоюза производителей коки, призывает разработать глобальный гуманный подход к контролю за оборотом наркотиков.

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