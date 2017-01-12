Комитет Европарламента одобрил отмену виз для граждан Грузии

 

Фото: AP/Scanpix

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил соглашение о визовой либерализации с Грузией. Об этом комитет сообщил на своей странице в Twitter.

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«Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании ЕП в феврале», — говорится в сообщении.

Twitter

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За проголосовали 42 депутата, против — двое, один воздержался.

8 декабря комитет Европарламента одобрил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами, являющимся неотъемлемой частью механизма для введения «безвиза».

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