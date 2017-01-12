Путин и Эрдоган обсудили подготовку переговоров по Сирии в Астане

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Условлено продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане», — говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны обсудили двустороннюю проблематику, включая вопросы дальнейшего восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил по телефону с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подготовку к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию.

Режим прекращения огня на территории Сирии вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили РФ и Турция.

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