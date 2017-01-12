ОПЕК впервые за семь месяцев сократила добычу нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре 2016 года сократила добычу нефти впервые за семь месяцев на фоне резкого снижения производства в Нигерии и Саудовской Аравии. Об этом сообщает S&P Global Platts в четверг, 12 января.

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По итогам опроса чиновников из государств ОПЕК и аналитиков Platts делает вывод об уменьшении добычи в декабре на 280 тысяч баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ноябрем – до 32,85 млн б/с.

В Нигерии производство нефти упало в прошлом месяце до 1,44 млн б/с с 1,68 млн б/с в ноябре, что связано с возобновившимися действиями повстанцев в дельте Нигера. Саудовская Аравия сократила добычу на 100 тысяч б/с – до 10,42 млн б/с, в январе-июне она обещала снизить показатель до 10,06 млн б/с.

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Между тем Ирак, занимающий второе место по объемам нефтедобычи среди стран картеля, нарастил этот показатель на 70 тысяч б/с в декабре, до 4,63 млн б/с. В Ливии также наблюдалось увеличение производства нефти – на 40 тысяч б/с, до максимума за два года, 620 тысяч б/с.

Напомним, ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день – до 32,5 миллиона баррелей.

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