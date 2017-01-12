Турецкое гражданство начнут выдавать за покупку недвижимости на сумму от 1 млн $

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Власти Турции намерены внести послабления в закон о гражданстве, позволив иностранцам претендовать на получение турецкого гражданства за крупные капиталовложения. Об этом говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, сообщает Daily Sabah.

Согласно этим поправками на турецкое гражданство смогут претендовать иностранцы, которые приобрели в стране недвижимость на сумму от миллиона долларов с обязательством не продавать ее в течение трех лет.

Гражданство также предоставляется иностранным инвесторам, вложившим не менее двух миллионов долларов в основной капитал в республике,

и тем, кто открыл в Турции текущие счета на сумму от трех миллионов долларов с обязательством использовать их не менее трех лет или взявшим государственные займы на ту же сумму и срок, передает ТАСС.

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Кроме того, поправки дают возможность обратиться за получением гражданства владельцам предприятий, которые трудоустроили не менее 100 человек на территории республики. Подобная либерализация закона о гражданстве начала обсуждаться в Турции несколько лет назад, в том числе и в качестве меры стимулирования притока капиталов в республику.

Как напоминают специалисты, до этого наличие недвижимости в Турции также являлось основанием для получения гражданства, но для этого необходимо было пять лет подряд получать годовые виды на жительство и большую часть этого времени находиться на территории Турции.

Напомним, что в 2016 году Турция была мировым лидером по росту цен на жилую недвижимость. Между тем из-за неспокойной политической обстановки в стране и терактов зарубежный спрос на турецкую недвижимость падает уже несколько месяцев подряд, отмечает Prian.ru.


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