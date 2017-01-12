Ляшко назвал украинских министров «правительственными даунами»

Олег Ляшко
 

Олег Ляшко. Фото: TASS/Scanpix

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко назвал членов кабинета министров страны «правительственными даунами». Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 12 января.

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Так депутат отозвался на слова вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что ЕС отказал Киеву в финансовой поддержке в размере 600 миллионов долларов из-за действующего в стране моратория на вывоз леса-кругляка. Это заявление зампред правительства сделала в четверг, передает издание «Капитал.ua».

«Украинцам нужна работа, а не рабские кредиты, цена которых — безземелье, безлесье и безработица.

Правительственные дауны, которые не отстаивают национальные интересы, идите на помойку!» — написал Ляшко.

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В декабре 2016-го Ляшко предрек, что после смены власти на Украине будет возбуждено уголовное дело против президента страны Петра Порошенко. «При новой власти будет другое дело — о преступной группировке во главе с Порошенко, который через Александра Онищенко подкупил депутатов и назначил кума генеральным прокурором», — сказал Ляшко с парламентской трибуны.

Такое заявление депутат сделал в связи с публикацией компромата на Порошенко, собранного бежавшим из страны депутатом Рады Александром Онищенко.

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