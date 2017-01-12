В Польшу прибыли первые военнослужащие танковой бригады США

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Американские солдаты, которые брошены на усиление восточного фланга НАТО в целях сдерживания возможной российской агрессии, в четверг пересекли границу Польши и Германии, сообщает Польское радио.

Американские военные пересекли западную границу Польши в районе Ольшины, а затем направились на базу в Жагане, где будет находиться основное место дислокации контингента.

Официальная церемония встречи намечена на субботу, 14 января, в Жагане. К американским военнослужащим обратятся премьер-министр Польши Беата Шидло и министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

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Танковая бригада США в Польше и других странах региона будет размещаться на принципах ротации в рамках операции «Atlantic Resolve».

В Польше будут находиться около 3500 солдат и более 1000 единиц военной техники, в том числе танки «Abrams», боевые машины «Bradley» и самоходные гаубицы «Paladin».

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