Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Кандидат на пост министра обороны США генерал Джеймс Мэттис назвал Россию в числе угроз, которые представляют наибольшую опасность для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Другими угрозами генерал считает Китай и террористические организации.

По словам Мэттиса, президент России Владимир Путин стремится расколоть НАТО. При этом генерал отметил ключевую значимость альянса для обеспечения безопасности США. «История дает ясный урок: страны с сильными союзниками процветают, а те, у кого таких союзников нет, — гибнут», — заявил кандидат на пост главы Пентагона.

По словам Мэттиса, США следует взаимодействовать с Россией, как они взаимодействовали даже во время Холодной войны. Вместе с тем, заявил генерал, США должны противостоять России в тех областях, где сотрудничество невозможно, и защищаться от России, если она будет действовать против американских интересов.

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Кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео также назвал Россию угрозой и отметил, что она агрессивно действует на Украине. Помпео добавил, что считает обоснованными сведения о причастности России к хакерским атакам в США.

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