На Камчатке «скорой помощи» не уступили дорогу. Пациент умер

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

В Петропавловске-Камчатском машине «скорой помощи» помешали подъехать к дому, одному из жильцов которого стало плохо. Во дворе бригаде не уступил дорогу другой автомобиль, в результате врачи задержались. Пациент, к которому они ехали, умер.

Инцидент произошел 10 января. «Скорая помощь» ехала по вызову к 21-летнему мужчине. Когда бригада находилась уже около дома, где находился пациент, дорогу ей перекрыла машина с женщиной за рулем и мужчиной на пассажирском сиденье.

На станции «скорой помощи» рассказали РИА Новости, что водитель отказалась уступить дорогу врачам, а затем пассажир «вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде — угрожал, запрыгивал на капот».

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Станция «скорой помощи» утверждает, что бригада добралась до дома за три минуты. На то, чтобы машину пропустили, понадобилось 10 минут.

«Никто не скажет, что мы могли его (пациента) спасти, но у него был шанс», — сказала ТАСС исполняющая обязанности заместителя главврача станции «скорой помощи» Галина Куликова.

Куликова также объяснила, почему врачи не пошли пешком, хотя они уже почти доехали до дома: «Идти на вызов пешком побоялись, потому что у нас фельдшер женщина, водитель уже возрастной. Ну и потом, неизвестно, какие намерения. Вдруг у него есть оружие. Человек вел себя совершенно неадекватно».

СК начал доследственную проверку в связи со смертью пациента, к которому ехала «скорая помощь».

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