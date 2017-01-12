Правозащитники упрекнули Турцию в применении слишком суровых мер против оппозиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Scanpix

Правозащитная организация Human Rights Watch в четверг заявила, что власти Турции, воспользовавшись неудавшимся путчем в качестве предлога, прибегли к чересчур суровым мерам против оппозиции и мирных критиков Анкары.

Об этом заявил руководитель Human Rights Watch по Европе и Средней Азии Хью Уильямсон.

«Принимая во внимание тот факт, что сотни тысяч человек были уволены или арестованы без надлежащих судебных процессов, независимые СМИ подверглись подавлению, а члены парламента из числа курдской оппозиции попали в тюрьму, Турция переживает худший кризис этого поколения», — сказал Уильямсон.

Между тем, как отмечают западные СМИ, в Анкаре пока не прокомментировали эти обвинения.

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Напомним, попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года.

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