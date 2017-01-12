В столице Сирии прогремел мощный взрыв, есть жертвы

Мощный взрыв произошел в четверг в дамасском квартале Кафр-Суса. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение.

Данные о жертвах разнятся. Так, агентство Reuters сообщило о четырех погибших, «Интерфакс» пишет, что погибли не менее пяти, ранены не менее 15 человек.

Twitter

7 killed in bombing in Syrian capital (file pic) https://t.co/zwPTkyZqJo pic.twitter.com/Lti8WvQevL— China Xinhua News (@XHNews) 12 января 2017 г.

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Агентство «Синьхуа» сообщило о семи жертвах взрыва.

Согласно информации, поступающей с места события, речь идет о теракте, который мог осуществить смертник. Добавим также, что в квартале Кфар Суса расположено много объектов оборонной инфраструктуры.

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