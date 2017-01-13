Собака Обамы покусала девушку в Белом доме

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Принадлежащая семье президента США Барака Обамы собака укусила девушку, которая пришла в гости в резиденцию главы государства. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 9 января. 18-летняя подруга семьи приехала в Белый дом. Девушка подошла к собаке по кличке Санни и попыталась поцеловать, но та укусила ее в лицо. На опубликованной фотографии под правым глазом видна кровоточащая рана.

Врач, обслуживающий президентскую семью, осмотрел пострадавшую и принял решение наложить швы.

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Как отмечается, такое поведение обычно не характерно для португальских водяных собак, к которым принадлежит президентский питомец.

Всего у семьи главы государства двое домашних животных этой породы. Помимо четырехлетней Санни, в Белом доме живет восьмилетний Бо.

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