Венгерская журналистка получила условный срок за нападение на мигранта

Оператор из Венгрии Петра Ласло, получившая скандальную известность после того, как поставила подножку мигрантам во время съемок, приговорена к трем годам условно за нарушение общественного порядка. Ласло намерена обжаловать решение суда.

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В сентябре 2015 года сотрудница телеканала N1TV снимала мигрантов у границе Сербии и Венгрии. Когда группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила подножку мужчине с ребенком на руках.

Ее поведение попало в объективы камер других журналистов, и вскоре Ласло уволили с работы.

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Адвокат Ласло заявил в суде, что та действовала в рамках самообороны. «Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно», - сказала сама Ласло, которая расплакалась в суде.

Девушка пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы.

Судья Иллес Нанаси отклонил доводы защиты и постановил, что поведение оператора «идет вразрез с общественными нормами».

Напомним, в декабре венгерские власти на три недели раньше заявленного срока закрыли лагерь для нелегальных мигрантов в городе Бичке, в 30 км к западу от Будапешта.

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