ЕС собирается финансировать строительство лагерей для беженцев в Белоруссии

 

Фото: Scanpix

Евросоюз намерен финансировать строительство лагерей для беженцев в Белоруссии. В ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро. Об этом говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Еврокомиссии, который удалось изучить корреспонденту ежедневной немецкой газеты Tageszeitung Кристиану Якобу.

В описании проекта сообщается, что на территории Белоруссии планируется построить «центры размещения мигрантов» (Migrants Accomodation Center) открытого и закрытого типа. Последнее означает, что «мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно», говорится в статье, переведенной InoPressa.

Центры для беженцев будут рассчитаны на 30-50 мест. Прежде всего в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС». Автор статьи подчеркивает, что в первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

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Лагеря для мигрантов будут «отвечать лучшим международным и стандартам ЕС». В них создадут изолированные секции для женщин, девушек и семейных, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь.

В статье отмечается, что предпосылкой для проекта строительства центров для беженцев стали завершающиеся переговоры ЕС и Белоруссии по поводу трех миграционных соглашений. Первое предусматривает упрощение условий въезда для белорусских граждан в страны Шенгена. Во втором речь идет о так называемом «мобильном партнерстве» - упрощении выдачи рабочих и студенческих виз. В соответствии с третьим соглашением Белоруссия обязуется забирать беженцев, попавших в Евросоюз через ее территорию (то есть произвести реадмиссию).

Третий пункт должен стать ответной услугой за первые два, пишет Якоб. Однако переговоры именно по поводу соглашения о возврате мигрантов буксуют. Так, 10 января начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко заявил, что

Минск в настоящее время не способен выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Брюсселя,

как сообщало информагентство БЕЛТА . «У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры», - пояснил сотрудник дипведомства.

Фисенко пояснил, что за время переговоров условия изменились, в том числе из-за произошедшего в Европе миграционного кризиса: «Два года назад отношение к этому вопросу было одним. Но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне». По словам дипломата,

чтобы быть готовой «принимать людей», возвращающихся в рамках реадмиссии, Белоруссии «необходимы время и деньги».

Фисенко посетовал, что ЕС слишком жестко увязывает первые два соглашения с третьим и предоставит визовые послабления только после того, как Минск подпишет пункт о реадмиссии.

Стоит отметить, что Белоруссия входит в программу «Восточное партнерство», которая нацелена на сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией, Белоруссией и Украиной. Этот проект не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение.

В утвержденной в конце прошлого года программе социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы республика ставит перед собой задачу укрепить партнерство со странами Европейского союза для обеспечения стабильной торговли, привлечения инвестиций и технологий, осуществления совместных промышленных и инфраструктурных проектов.

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