Сегодня Finnair выполнит «самый страшный рейс» года

Рейс финского национального перевозчика Finnair из Копенгагена в Хельсинки в шутку называют «самым страшным рейсом» в мире. Его номер — AY666, а аэропорт финской столицы обозначается как HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»), пишет Рамблер/Путешествия.

Этот рейс Finnair выполняет уже несколько десятков лет, но повышенный интерес к нему обычно в пятницу,13-го.

Из Копенгагена в Хельсинки Finnair летает пять раз в день. В авиакомпании заявляют, что номер 666 одного из этих рейсов (вылет в 13:15, прилет в 15:50 по Центральноевропейскому времени) никак не сказывается на загрузке. В большинстве случаев самолет полный.

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В 2017 году 13-е число выпадает на пятницу дважды — в следующий раз такое случится в октябре.

При этом в других авиакомпаниях доля настороженности к числу 13 есть. Например, в самолетах авиакомпании SAS Scandinavian Airlines (объединенный перевозчик Дании, Норвегии и Швеции) нет 13-го ряда.