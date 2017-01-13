В Калифорнии дорога в прямом смысле ушла под землю. Посреди шоссе зияет гигантский провал. 30 метров в длину, несколько метров в глубину - в огромную яму вполне могли угодить невнимательные водители.
Виной всему - затяжные дожди. Только за эту неделю местами выпало 50 сантиметров осадков, и так продолжается уже несколько месяцев. Дорожные рабочие говорят, что потребуется несколько недель, чтобы залатать дыру, а пока она стала местной достопримечательностью - рядом с провалом фотографируются туристы.