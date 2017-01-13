Izvēlies atbildi

Я ее и не ставил 26%

Искусственные, как у меня, не выбрасывают! 21%

Да, выбросил еще до Нового года 1%

Встретил Новый год с елкой и избавился от нее 7%

Собираюсь убирать в ближайшее время 31%