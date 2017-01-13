Трамп рискует развязать серьезный конфликт с Китаем

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Новый президент США Дональд Трамп может спровоцировать «масштабную войну» с Китаем, если продолжит политику блокады островов в Южно-Китайском море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на китайские СМИ.

Издание не исключило, что республиканец разделяет взгляды кандидата в госсекретари Рекса Тиллерсона, который раскритиковал действия Пекина в Южно-Китайском море. Он призвал Вашингтон блокировать доступ Китая к ряду островов.

В декабре Трамп также обвинил китайские власти в незаконном строительстве на островах. Как отмечает China Daily, подобная политика США «задаст курс на установление разрушительного противостояния с Китаем», хотя и является «смесью предрассудков и нереальных политических фантазий».

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При президенте Бараке Обаме США придерживались нейтральной позиции по строительству островов в Южно-Китайском море.

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