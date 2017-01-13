В Омске женщина облила мужа «Боярышником» и подожгла за пьянство

Полиция Омска задержала женщину, которую подозревают в жестоком нападении на своего супруга. Злоумышленница облила его настойкой боярышника, а затем подожгла.

45-летнего пострадавшего доставили в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи N1, пишет «Вечерний Омск». У него диагностированы ожоги 15 процентов кожного покрова: лица, шеи, груди, живота.

По предварительным данным, поздним вечером 11 января пострадавший поссорился со своей женой, с которой проживает в доме по улице Красный Путь. В ходе ссоры 49-летняя женщина облила мужа настойкой «Боярышник» и подожгла его.

Реклама

Осознав содеянное, женщина вызвала медиков.

Как уточняет Life., мотивом расправы было желание подозреваемой Анжеллы Л. проучить мужа за пьянство.

Полицейские завели уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Собранные материалы затребуют сотрудники СК РФ. Обвиняемой грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Добавим, что с осени 2016 года «Боярышник» регулярно попадает в новостную ленту. Эксперты отмечают рост популярности этого лекарственного и гигиенического средства на фоне экономического кризиса, снижения покупательной способности населения, значительная часть которого страдает алкогольной зависимостью.

Уже осенью 2014 года

эксперты заявляли, что «Боярышник» и аналогичные аптечные препараты, получившие в простонародье название «фунфырики», составляют 10 процентов от всего потребляемого в России алкоголя.

В российских городах даже стали устанавливать автоматы «Боярка» на улице по продаже «Боярышника». Купить его могли в круглосуточном режиме даже дети.

А в декабре 2016 года стало известно о массовом отравлении жителей Иркутска, которые употребили внутрь спиртосодержащий концентрат для принятия ванн «Боярышник», в котором экспертизой был обнаружен метанол. Число отравленных насмерть иркутян достигло 76 человек.

26 декабря 2016 года Роспотребнадзор ввел временный запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения с содержанием этилового спирта свыше 25%. Запрет распространяется на 30 суток. Однако бизнесмены, в том числе в Омске, продолжают торговать «Боярышником» в больших объемах.

Например, по сообщениям граждан была проведена проверка 10 киосков в Омске, в том числе торгового павильона «Дилижанс», расположенного по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 16. Там полицейские и сотрудники Роспотребнадзора выявили факт продажи тоника «Красный перец», настойки дуба, настойки «Боярышник» в количестве 292 единиц объемом 29,2 литра с содержанием этилового спирта более 60%, пишет «Комсомольская правда-Омск».

При этом официально киоск «Дилижанс» считается точкой, торгующей прессой. Весь обнаруженный там запрещенный товар арестован, пишет «Омск-информ».





Еще по этой теме