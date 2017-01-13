Смотри: шторм в Балтийском море вынудил тюленей массово собраться на пляже

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В интернете набирает популярность видео с камеры, установленной на пляже острова Вилсанди, где на лежбище собралось целое стадо тюленей.

Ученый Март Юсси связывает такое поведение тюленей с недавним штормом в Балтийском море. «Вообще-то они очень устали и пришли отдохнуть. Тюлени привыкли к жизни в море, но когда так страшно трясет, они хотят выйти на берег и немного передохнуть», - объяснил Юсси.

По его словам, нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что после каждого шторма остров будет усеян тюленями, но, как правило, так и происходит. «Во время шторма они остаются в море - так спокойнее, чем на морском побережье или островах. Когда ветер стихает, они обычно отдыхают», - сказал эксперт.

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То, как долго они будут оставаться на пляже, по словам Юсси, зависит от погоды: если вдруг резко похолодает, то он вернутся в море, где температура стабильнее.

Видео можете посмотреть перейдя по ссылке

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